Завіз на той світ: у Києві таксист "під кайфом" влетів у бетонний блок - пасажирка загинула (відео)

20:40, 17 серпня 2018
Інциденти
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Натомість кермувальник лишився живим і неушкодженим, але щодо адекватності його стану у свідків трагедії та копів є великі сумніви, йдеться у сюжеті "ДжеДАІв".

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Очевидці кажуть, що перед ДТП він влаштував перегони з іншим автомобілем. 

"Розбивши свій Opel об бетонну огорожу, чоловік відбувся легким забоєм. Пасажирка, що незабаром мала відсвяткувати 45-річчя померла до приїзду лікарів", - розповіли журналісти.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області внаслідок ДТП дорогою на власне весілля загинув прапорщик, головний сержант 2 МБ 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Ліщук.

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Теги: #Київ#наркотики#таксі#водій