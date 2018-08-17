Завіз на той світ: у Києві таксист "під кайфом" влетів у бетонний блок - пасажирка загинула (відео)
20:40, 17 серпня 2018Інциденти
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У водія таксі - легкі забої, а його пасажирка загинула.
Таксист під наркотиками влетів у бетонний блок: пасажирка загинула
У столиці водій таксі, який віз пасажирку, врізався у бетонну огорожу. Жінка померла на місці.
Натомість кермувальник лишився живим і неушкодженим, але щодо адекватності його стану у свідків трагедії та копів є великі сумніви, йдеться у сюжеті "ДжеДАІв".
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Очевидці кажуть, що перед ДТП він влаштував перегони з іншим автомобілем.
"Розбивши свій Opel об бетонну огорожу, чоловік відбувся легким забоєм. Пасажирка, що незабаром мала відсвяткувати 45-річчя померла до приїзду лікарів", - розповіли журналісти.
Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області внаслідок ДТП дорогою на власне весілля загинув прапорщик, головний сержант 2 МБ 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Ліщук.
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