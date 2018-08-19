Міноборони розслідує ДТП з комплексом "Бук" у центрі Києва

У міністерстві підкреслили, що постраждалих в інциденті немає.

У Міністерстві оборони розпочали службове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди з участю зенітної установки «Бук», яка у складі військової техніки брала участь у репетиції параду до 27-ї річниці Дня незалежності України.

Про це повідомляється на сайті оборонного відомства.

Читайте такожОприлюднено відео, на якому ЗРК «Бук» таранить столичний бізнес-центр

«18 серпня, близько 21.30, у Києві одна із бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею на вул. Ярославській. Постраждалих внаслідок зіткнення немає, є незначні пошкодження фасаду будівлі», - йдеться у повідомленні.

«Наразі проводиться службове розслідування з метою з’ясування обставин події», - поінформували у Міноборони.

За повідомленнями ЗМІ, 18 серпня у Києві, на Подолі, зенітна установка «Бук», яка рухалась у складі колони військової техніки після репетиції параду на вул. Хрещатик, в’їхала у будівлю бізнес-центру Astarta.