Жахлива аварія з поліцейським авто в Сумах: винуватцю загрожує 8 років ув’язнення (відео)

Найбільше в аварії постраждала 24-річна дівчина. Вона перебуває в реанімації та ненадовго вдень вийшла з коми.

У центрі Сум 19 серпня поліцейський Prius, що їхав на виклик, зіткнувся з іномаркою та врізався у натовп перехожих. Зі слів очевидців, Audi, що стояла на перехресті, почала рух, щойно загорілося зелене світло. Саме іномарка вдарила патрульну машину в бік, а та перекинулася, влетіла в натовп пішоходів та зависла на дереві.

Як повідомляє ТСН, найбільше в аварії постраждала 24-річна дівчина. Вона перебуває в реанімації та ненадовго вдень вийшла з коми. Але через важкі травми голови лікарі вирішили тримати її в медикаментозному сні.

Із сімох потерпілих на лікарняних ліжках - іще троє пішоходів та співробітниця поліції. Водій патрульного авто та одна пасажирка Audi лікуються амбулаторно. Сам кермувальник іномарки не постраждав. Подушки безпеки врятували й другу його пасажирку: жінку, що сиділа поруч із водієм спереду. Вона стверджує, що водій правил не порушував.

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"Водій тільки рушив і я одразу миттєво побачила перед собою поліцейський Prius і я розуміла, що це буде зіткнення, оскільки він летів на дуже великій швидкості й не було ні звуку їхнього сигналу, нічого, у нас було три вікна відкрито", - пригадує пасажирка Audi Оксана Кузьменко.

І все ж звуки сирени та проблискові маячки таки були, розповідають свідки. От тільки, кажуть, патрульні їх увімкнули за секунду до зіткнення.

"Патрульний автомобіль рухався на виклик "Розбій". Поліцейські рухалися з включеними проблисковими маяками і спецсигналом. Чи це був червоний чи зелений сигнал – поки що не з’ясовано. Коли проаналізуємо відео - буде зрозуміло", - розповів керівник сумського міського відділу поліції Павло Карабута.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує 8 років ув’язнення. Слідчі вже вилучили та дослідили відео з реєстратора патрульного авто, однак на загал його не поширюють.