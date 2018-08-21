У Києві BMW на шаленій швидкості розтрощив три авто, дивом обійшлося без жертв (відео)

За даними ЗМІ, поліція так і не змогла на місці аварії з'ясувати, хто був за кермом BMW, натомість заарештувала кількох очевидців.

У Києві в понеділок, 20 серпня, на Дніпровській набережній сталося масштабне ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Аварія трапилася о 20:20 в районі будинку №13, повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Як видно з відеозапису, водій автомобіля BMW на великій швидкості в’їхав у припарковані автомобілі.

"Хоча на місці було аж 4 екіпажі швидкої допомоги, за попередньою інформацією - потерпілих вдалося уникнути", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook, поліція так і не змогла з'ясувати, хто був за кермом, натомість заарештувала кількох очевидців.

"У головного підозрюваного при собі був травматичний пістолет, яким він погрожував усім навколо. Далі зі слів очевидців: "Приїхав автомобіль з номерами 7777 швидко забрали всі особисті речі з БМВ"", - йдеться в провідомленні.

Також зазначається, що патрульні під час своїх тривалих розглядів заарештували кілька очевидців.

"Одного за те, що він торкнувся патрульну машину, другого - за образи в сторону представника нацполіціі. Все тривало близько двох годин. Зібралося більше сотні людей, які вимагали огляду на алкоголь. Кілька разів виникла бійка між патрульними і громадянами", - пише dtp.kiev.ua.

Нагадаємо, напередодні під Києвом на Новоірпінській трасі сталася смертельна ДТП. Загинуло 4 людини, ще троє перебувають в реанімації.