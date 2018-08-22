На Львівщині спіймали групу озброєних грабіжників

Зловмисників затримали співробітники поліції та вилучили зброю, маски, рукавички та інші речові докази.

У Львові правоохоронці затримали групу осіб, підозрюваних у скоєнні розбійних нападів на пункти обміну валют та інших злочинів на території області.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Затримали зловмисників після скоєння розбійного нападу на пункт обміну валют в місті Трускавець. 20 серпня близько 02.20 двоє з них здійснили шість пострілів у вікно фінансової установи, намагаючись пошкодити скло, щоб потім проникнути в приміщення. Коли їм це не вдалося, вони втекли з місця події

Невдовзі їх затримали співробітники поліції та вилучили зброю, маски, рукавички та інші речові докази.

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«Відомо, що до злочинної групи входило чотири особи віком від 20 до 23 років, мешканці Стрийщини та Турківського району. Напад на трускавецький обмінник - не єдиний злочин, до якої вони причетні. Зловмисники діяли з особливою зухвалістю і цинізмом, використовуючи зброю і автомобілі», - повідомив в. о. начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За рішенням суду чотирьом нападником обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внести заставу.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів по 2 ч. ч. і 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування і перевірка затриманих на причетність їх до інших кримінальних злочинів.