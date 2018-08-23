Наїзд вантажівки на авто з одеськими активістами: поліція затримала трьох підозрюваних

2 серпня вантажівка на великій швидкості протаранила іномарку, в салоні якої знаходилися одеські активісти.

В Одесі сьогодні затримані троє підозрюваних у замаху на місцевих активістів Михайла Кузаконя і Григорія Козьму, скоєному 2 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін, прокурор області Олег Жученко та керівник регіонального управління СБУ Олександр Довженко.

Жученко повідомив, що вже кілька тижнів щодня працює спільна група, що складається зі співробітників прокуратури, Національної поліції та Управління Служби безпеки над розкриттям цього злочину. Завдяки спільним заходам правоохоронних органів встановлена причетність до злочину трьох осіб.

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«Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину», - повідомив Жученко.

Прокуратура Одеської області звернеться до суду з клопотанням про взяття цих осіб під варту. Наразі тривають обшуки, в ході яких вже виявлено вогнепальну зброю.

Також прокуратура спільно з поліцією та УСБУ відпрацьовує інформацію про причетність цих фігурантів до вчинення інших тяжких злочинів на території Одеси і області.

Крім того, прокурор області Жученко подякував потерпілу сторону за постійну взаємодію і конструктивний діалог.

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В даний час правоохоронні органи працюють над встановленням та затриманням інших осіб, причетних до замаху на вбивство двох активістів.

Загалом в ході розслідування було проведено близько 30 обшуків.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в передмісті Одеси, на вулиці Світлій в Червоному Хуторі (Овідіопольський район області), скоєно замах на двох відомих активістів – представника регіональної організації партії «Народний Рух України» Михайла Кузаконя і Григорія Кузьму. Зокрема, вантажівка на великій швидкості врізалася в іномарку, в салоні якої перебував Козьма і до якої прямував Кузаконь. Активісти встигли відскочити в сторону і тому не постраждали. Водій вантажівки, набравши швидкість, вистрибнув з кабіни і зник на мопеді, який чекав його неподалік. Передбачається, що зловмисників було троє. Іномарка Козьми отримала значні механічні пошкодження – вантажівка без водія скоїла лобове зіткнення, зім'явши легковий автомобіль.

Обидва активіста пов'язують замах зі своєю активною громадською діяльністю.

Вони відомі як опозиціонери до міської влади, що займалися такими справами, як конфлікт з військовим аеродромом «Шкільний» та ін.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 15 і 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).