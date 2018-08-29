Київський психолог публічно заявила про звірства чоловіка (фото)

Психолога Лілію Шевцову підтримали сотні користувачів, а чиновники вислали наряд поліції.

Київський психолог Лілія Шевцова заявила про домашнє насильство з боку чоловіка - фізичне, емоційне і фінансове.

"Батько моїх чотирьох дітей неодноразово піднімає на мене руку. Маніпулює дітьми, загрожує їх забрати і систематично погрожує вигнати з його квартири, де ми проживаємо. На фото я в 2016 році. Є ще кілька доказів. І головні свідки, на жаль, діти", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Шевцової, були випадки, коли чоловік виганяв її в домашньому одязі на вулицю, відбирав ключі, гроші й телефон. Лілія писала заяву до поліції, але, за її словами, чоловік "шантажував тим, що не виплатить кредит, який і так не виплатив".

"Це триває ще з більшою силою. Я шукаю підтримку й можливість вийти з цього пекла мені з дітьми", - написала Лілія.

На пост жінки блискавично відреагували сотні користувачів. Вони пропонують свою допомогу і дають поради. У коментарях до посту представники Міністерства внутрішніх справ і Міністерства соціальної політики заявили, що відправили додому до Лілії наряд поліції і міжвідомчу групу, яка займеться її проблемою. Генеральний прокурор України Юрій Луценко попросив написати заяву на його ім'я, повідомляє ТСН.

Пізніше користувачі написали в коментарях, що деякі з них поїхали до Лілії додому. Також поліція приїхала на виклик.

Як повідомлялося, перед цим про домашнє насильство написав київський актор В'ячеслав Кошелєв. Він похвалився, що побив дружину і виклав фото з нею у Facebook. Потерпіла - Олена Савченко - розповіла, що подала заяву до поліції за замах на життя. Зараз вона проходить лікування.