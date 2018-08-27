У Києві актор серіалу "Свати" жорстоко побив дружину (фото) - ЗМІ
Київський актор, відомий за своїми роботами в серіалі "Свати-6", побив свою дружину.
Відповідні фото з побитої жінкою він опублікував на своїй сторінці в Facebook, однак пізніше видалив. Про це повідомляє київський портал "В городе. Київ".
"І ось як я її прикрасив, нехай скаже спасибі, що не задушив подушкою, нехай полежить у нейрохірургії, подумає", - цитує видання Кошелева.
За інформацією, постраждалою виявилася Олена Савченко, яка підтвердила своє побиття.
У даний момент також відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття.
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На своїй сторінці у Facebook актор, після скандалу, що розгорівся, пост з фотографіями дружини видалив і написав, що це вона так мстить за розлучення.
"Я розлучився з дружиною, вона мстить за розлучення. Нєфіг кидатися з ножем коли психуешь", - стверджує В'ячеслав.
У той же час у коментарях під фото Олена Савченко написала, що все, що відбулося правда — тепер відкрито кримінальну справу, проте за її словами актор побив її за зламані сигарети.
Як повідомляв УНІАН, скандальний російський актор влаштував п'яний бешкет у літаку в окупованому Криму.