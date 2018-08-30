В Одесі правоохоронці затримали наркодилера з 500 дозами амфетаміну

25-річний уродженець смт Затока зізнався, що налагодив виробництво наркотичних засобів, які в подальшому збував шляхом розкладання «закладок» по місту.

В Одесі правоохоронці затримали наркодилера, у якого вилучено 500 доз амфетаміну.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, правоохоронці напередодні затримали в Суворовському районі міста чоловіка, який поширював наркотичні засоби шляхом закладок.

В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника виявлено 2 пакети з амфетаміном загальною вагою 100 г, п'ять згортків амфетаміну вагою 5 г, пакет з марихуаною, обладнання та прекурсори для виготовлення наркотиків.

Вилучене, в тому числі 500 доз амфетаміну, направлено на експертизу.

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Зазначається, що затриманий - 25-річний уродженець смт Затока Одеської області. Він зізнався, що налагодив виробництво наркотичних засобів, які в подальшому збував шляхом розкладання «закладок» по місту.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) і ч. 1 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Слідство триває, зазначили в поліції.