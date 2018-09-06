У Сербії загинув український моряк – ЗМІ

За попередньою інформацією, причиною загибелі українця став нещасний випадок.

На судні «Гагри» в Сербії загинув 33-річний матрос-моторист з Ізмаїла Євген Хлистов.

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Про це повідомляє місцеве видання «Город 24». За непідтвердженою поки інформацією, причиною загибелі українця став нещасний випадок.

При швартуванні судна кормою до секції вирвало киповую планку лівого борту, яка вдарила хлопця в потилицю.

Наразы влада Сербії веде розслідування інциденту.

Як повідомлялося раніше, суд грецького міста Каламат виніс вироки шістьом українським морякам, яких звинувачували у перевезенні біженців.