Викрадення дівчат на Оболоні виявилося пропозицією вийти заміж

Хлопець "викрав" свою наречену, щоб зробити пропозицію, і налякав киян.

Київ сколихнула історія з викраденням двох дівчат на Оболоні: викрадачі в чорних масках заштовхали дівчат в машину і відвезли в невідомому напрямку.

НП сталася 6 вересня ввечері, на вулиці Мате Залки. Поліція оперативно вирахувала автомобіль "викрадачів" і виявилося, що юну киянку "вкрав" її наречений, повідомляє "Сегодня".

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"Хлопець, таким чином вирішив зробити їй пропозицію вийти за нього заміж", – розповіли в столичній поліції.

Раніше повідомлялося, що в Святошинському районі Києва на автозаправній станції обікрали авто відомого українського співака Петра Чорного.