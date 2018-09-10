Знайомі про жертву жахливої ДТП в Одесі: це "ходячий ангел", вона "була не готова вмирати"

У загиблої Алли Брятко залишилося двоє дорослих дітей — син і донька, а також чоловік і онука.

У масштабному ДТП з BMW в Одесі загинула 55-річна Алла Брятко, менеджер з продажу косметики в одній із аптек міста. Її чоловік був свідком аварії.

"Аллочка працювала менеджером із продажу косметики в аптеці в районі Вузівської. Це дуже світла людина. Ми досі не можемо отямитися. Вона у нас пропрацювала майже три роки. Нещодавно у неї народилася онучка. Аллочка так чудово виглядала, підтягнута, їй її років ніколи не даси! Це така трагедія", — розповіла виданню «Обозреватель» менеджер мережі "Анкор фарм" Анжела.

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У Алли Брятко залишилося двоє дорослих дітей — син і донька, а також чоловік і онука.

А власниця студії йоги Тетяна Савіна, де займалася Алла, досі не може прийти до тями. "Це така світла, добра, любляча і кохана, коректна людина, ходячий ангел. Саме такі люди, зазвичай, рано і йдуть. Все це сталося на очах у її чоловіка. Він йшов її зустрічати, щоб вона не йшла одна у темряві, вони там недалеко живуть. І тут таке. Я дивилась відео аварії. Алла йшла в білій курточці, машина її збила, і вона ще підвелася, сіла, покрутила головою. Вона просто була не готова вмирати", — розповіла Тетяна Савіна.

Сама Алла Брятко родом з Далекого сходу. Але в Одесу вони переїхали вже дуже давно. "Її донька, Катюша, працює у мене тренером. І Алла тут займалася. Катя нещодавно народила, тож внучці всього 1,2 рочки. Там стільки щастя було, життя налагоджувалося. Вони жили дуже скромно, тому друзі зараз збирають для них допомогу на похорон Алли", — говорить пані Тетяна.

Деякий час назад Алла шукала роботу і розмістила резюме. Судячи з нього, Алла декілька років працювала також в сфері мобільного зв'язку компаній "Астел" і "Стар Телеком". Була директором філії магазину, комерційним директором і директором роздрібної мережі.