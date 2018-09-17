На Львівщині внаслідок зіткнення легковика з автобусом загинула одна людина, ще 20 - травмовано

Водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з автобусом. Водій легковика загинув на місці.

У Львівській області внаслідок зіткнення рейсового автобуса міжнародного сполучення з легковим автомобілем на місці загинув водій легковика, в медичні заклади госпіталізовано 20 пасажирів автобуса.

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Про це повідомили у прес-центрі ДСНС. Як зазначається у повідомленні, 17 вересня, о 00:07, поблизу с. Лужки Жовківського району Львівщини, на автодорозі Львів-Рава-Руська, сталось зіткнення рейсового автобуса (перебувало 53 особи) з легковим автомобілем, внаслідок чого водій легкового автомобіля загинув та 20 осіб госпіталізовано.

Співробітниками підрозділу ДСНС деблоковано загиблого.

У відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області кореспонденту УНІАН уточнили, що автобус їхав в напрямку українсько-польського кордону за маршрутом «Чернівці-Гдиня (Польща)». Автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 22-річний житель Жовківського району, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення з автобусом. Водій легковика загинув на місці.

За даними поліції, травмовані пасажири автобуса – жителі Львівської, Івано-Франківської, Чернігівської, Закарпатської та Донецької областей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення ПДР").