Поліція у Києві оточила офіс, де могли переховуватись учасники сьогоднішніх сутичок під ГПУ

Цим офісом користуються ветерани АТО, серед яких багато "айдарівців".

Наряд поліції приїхав до офісу по вулиці Предславинська, 12 у Києві шукати активістів, які в понеділок пікетували Генпрокуратуру.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба столичної поліції.

Перед цим лідер націоналістичного руху С14 Євген Карась написав у Facebook, що поліція "штурмує офіс ветеранів ОУН і Айдару, які бунтували під ГПУ".

За його словами, у приміщенні забарикадувалися активісти, серед яких Віта Заверуха і керівник ветеранської спілки Євген Строкань.

Карась попросив усіх небайдужих їхати на допомогу.

Поліція спростувала інформацію про штурм.

"Інформація про штурм офісу у Києві не відповідає дійсності… На цей час під будівлею дійсно перебувають працівники поліції, оскільки мають інформацію про те, що в приміщенні перебувають активні учасники подій біля Генеральної прокуратури України", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

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За їхніми словами, зараз поліцейські очікують дозволу власника приміщення на проведення огляду та інших слідчих дій.

Сам Строкань, який назвався керівником організації "Невідомий патріот", у коментарі "Українській правді" повідомив, що коли приїхала поліція, його в приміщенні не було. Правоохоронці зателефонували йому та запропонували приїхати до них на бесіду. Деталей не повідомили.

За його словами, цим офісом дійсно користуються ветерани АТО, серед яких багато "айдарівців". Він знаходиться на цокольному поверсі багатоповерхівки.

Як розповів Строкань, йому також подзвонила власниця ательє поблизу їхнього приміщення і повідомила, що приїхали 9 поліцейських з автоматами і оточили будівлю.

Кореспондент "Української правди" повідомив з місця події, що у приміщенні ветеранів АТО вибиті двері у дві кімнати, речі всередині розкидані, людей немає.

За його словами, під будинком зібралися громадські активісти, атовці, представники ОУН, народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко, нардеп від Радикальної партії Ляшка Оксана Корчинська, а також екс-перший заступник голови правління "Укргазвидобування" і власник видання "Інсайдер" Олексій Тамразов. Останній сказав, що опинився тут віпадково, оскільки як раз проїжджав повз.

Кореспондент розповів, що всередині лежать розкидані паспорти добровольців, в тому числі російський, на стінах свастика і портрет Гітлера.

Корчинська заявила, що "це намагання скомпрометувати добровольчий рух: портрет Гітлера і свастику підкинула поліція".

Строкань заявив, що ніколи раніше ні Гітлера, ні свастику в приміщенні не бачив.

Як повідомив УП Анатолій, мешканець під'їзду, в якому розташований офіс, "це було нежиле приміщення, але його орендувало якесь нелегальне підприємство".

"Згодом, добровольці примусово виселили це підприємство і зайняли (приміщення – ред.) самі. У мешканців цього під'їзду був конфлікт з тими людьми, які жили в цьому "офісі". Вони влаштували пожежу. Ми викликали пожежників і поліцію. Ці "добровольці" бігали п'яними з пістолетами і погрожували нам. Я написав заяву в поліцію. Та запевнила, що проведемо виховну роботі. На цьому все і закінчилось", - розповів він.

Він додав, що "тут постійно жила компанія молодих людей, ходили постійно в камуфляжі і п'яні".

Вранці 17 вересня під ГПУ влаштували акцію протесту проти екстрадиції інгуша Тимура Тумгоєва в Росію за запитом Федеральної служби безпеки РФ.

Зазначалося, що він нібито заявляв про бажання воювати на сході України разом із вихідцями з Кавказу проти російських бійців. У ГПУ запевняли, що Тумгоєв, екстрадований до РФ, ніколи не служив в АТО.

Під час акції під ГПУ почалася штовханина, в результаті чого постраждали 7 правоохоронців.

За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 296 (хуліганство).