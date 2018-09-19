На Прикарпатті дитину загиблого воїна АТО жорстоко побили за зачіску (фото)

У Коломиї жертвою булінгу став учень четвертого класу.

В Івано-Франківській області сина загиблого воїна АТО побили за його зачіску. Інцидент стався 17 вересня у школі №4 міста Коломия.

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Про це написала мама постраждалої дитини Лілія Чепіль на своїй сторінці у Facebook. За словами жінки, її сина побив 7-класник.

"Учень школи №4, Влад Гаврилков, побив мого сина, учня 4-го класу. Просто тому, що йому не сподобалась зачіска "чуб". Звідки така ненависть? Булінг — нова біда, яка підстерігає наших дітей", — написала мати постраждалого.

За її словами, вона подала заяву до поліції, а батьків хулігана викликали до школи.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня група підлітків жорстоко побила хлопця в Кам'янському Дніпропетровської області.