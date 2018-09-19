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На Прикарпатті дитину загиблого воїна АТО жорстоко побили за зачіску (фото)

13:29, 19 вересня 2018
Інциденти
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Дитину побив 7-класник / фото Pietro Izzo via Flickr

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Про це написала мама постраждалої дитини Лілія Чепіль на своїй сторінці у Facebook. За словами жінки, її сина побив 7-класник.

"Учень школи №4, Влад Гаврилков, побив мого сина, учня 4-го класу. Просто тому, що йому не сподобалась зачіска "чуб". Звідки така ненависть? Булінг — нова біда, яка підстерігає наших дітей", — написала мати постраждалого.

За її словами, вона подала заяву до поліції, а батьків хулігана викликали до школи.

фото facebook.com/Лилия Чепіль

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня група підлітків жорстоко побила хлопця в Кам'янському Дніпропетровської області.

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Теги: #дитина#побиття