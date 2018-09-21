У київському супермаркеті охоронці жорстоко побили чоловіка кийками (відео)

Автор відео, стверджує, що чоловік зробив зауваження працівникам супермаркету АТБ через калюжу води на підлозі і попросив покликати адміністратора.

У Києві співробітники охоронної фірми побили покупця одного з супермаркетів АТБ.

Про це повідомляє в Facebook «Київ Оперативний».

Автор відео, стверджує, що чоловік зробив зауваження працівникам супермаркету АТБ через калюжу води на підлозі і попросив покликати адміністратора.

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«Працівники ж викликали охоронну фірму, а ті, нібито, не розбираючись, почали бити чоловіка. Але, в чому реальна причина цієї ситуації на відео, точно невідомо», – наголошується в повідомленні.

На відео видно, як троє працівників охоронної фірми кидаються на чоловіка і починають бити кийками і ногами. Їм намагається перешкодити жінка, але її віттягують.

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