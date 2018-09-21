У київському супермаркеті охоронці жорстоко побили чоловіка кийками (відео)
15:32, 21 вересня 2018Інциденти
3092 0
Автор відео, стверджує, що чоловік зробив зауваження працівникам супермаркету АТБ через калюжу води на підлозі і попросив покликати адміністратора.
В київському супермаркеті охоронна фірма побила чоловіка
У Києві співробітники охоронної фірми побили покупця одного з супермаркетів АТБ.
Про це повідомляє в Facebook «Київ Оперативний».
Автор відео, стверджує, що чоловік зробив зауваження працівникам супермаркету АТБ через калюжу води на підлозі і попросив покликати адміністратора.
Читайте такожУ харківському СІЗО повісився підозрюваний у наркоторгівлі
«Працівники ж викликали охоронну фірму, а ті, нібито, не розбираючись, почали бити чоловіка. Але, в чому реальна причина цієї ситуації на відео, точно невідомо», – наголошується в повідомленні.
На відео видно, як троє працівників охоронної фірми кидаються на чоловіка і починають бити кийками і ногами. Їм намагається перешкодити жінка, але її віттягують.
Як повідомляв УНІАН, на Печерську в Києві побили і пограбували британця.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter