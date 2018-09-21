На Печерську в Києві побили та пограбували британця - ЗМІ

За словами оперативників, злочинці спеціально обирають в якості жертв іноземців, бо останні не знають мови і не одразу звертаються до поліції.

Біля готелю Royal Olimpic в центрі столиці невідомі побили та пограбували британського туриста.

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Про це повідомляє «Страна», посилаючись на джерела в поліції. Відзначається, що до поліції звернулася адміністратор готелю, розташованого на вулиці Шпитальній.

З її слів, двоє невідомих напали на іноземця прямо біля готелю. У нього відібрали мобільний телефон і гаманець з кількома тисячами гривень і невеликою сумою в фунтах.

Потерпілого доставили до найближчої лікарні для обстеження.

Правоохоронці завели справу за ч. 2 ст. 186 КК України - Груповий грабіж (від 4 до 6 років в'язниці). Якщо виявиться що у британця є тілесні ушкодження, то справу буде перекваліфіковано на більш тяжку статтю - ч. 2 ст. 187 КК України "Груповий розбій" (від 7 до 10 років в'язниці).

За словами оперативників, злочинці спеціально обирають в якості жертв іноземців, бо останні не знають мови і не відразу звертаються до поліції, що не дає затримати грабіжників за гарячими слідами.

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