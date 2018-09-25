Через вибух боєприпасу в мінометі "Молот" буде призначено ряд експертиз

Кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тілесні ушкодження кількох осіб, розслідує слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом вибуху боєприпасу в мінометі "Молот" під час виконання військовослужбовцями бойового завдання буде призначено ряд експертиз.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"За процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тілесні ушкодження кількох осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, встановлено, що 23 вересня близько 21.00 на позиціях однієї з військових частин на території Донецької області стався вибух міни у каналі ствола міномету. Унаслідок цього двоє військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Читайте такожМіномет "Молот" вибухнув на Світлодарській дузі - волонтер

"Працює група прокурорів на чолі з військовим прокурором Донецького гарнізону та слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Вже проведено огляд місця події, вилучено необхідні речі, предмети та документи, проводиться комплекс інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на детальне з’ясування усіх обставин вибуху", - сказано у повідомленні.

"Одночасно вирішується питання про призначення до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз комплексної комісійної судової військової, трасологічної, хімічної, балістичної та вибухотехнічної експертизи. Також у КНДІСЕ на завершальному етапі проведення знаходиться експертиза за фактом вибуху міномету на території 233 Рівненського загальновійськового полігону, котрий мав місце 6 липня 2018 року", - заявили у прокуратурі.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України здійснюється слідчими Бахмутського відділу поліції, нагляд у формі процесуального керівництва – прокурорами військової прокуратури гарнізону.

Досудове розслідування знаходиться на контролі Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-центр Операції Об'єднаних сил поінформував, що 23 вересня на Донеччині під час ведення вогню у відповідь противнику двоє військовослужбовців зі складу мінометного розрахунку отримали легкі дотичні поранення внаслідок вибуху міни у каналі ствола міномету М120-15 “Молот”.