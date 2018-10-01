У Харкові водій збив молодого хлопця та зник з місця ДТП

Потерпілому близько 25 років, його доставили до лікарні у важкому стані.

У Харкові невстановлений автомобіль скоїв наїзд на молодого чоловіка та зник з місця пригоди. Потерпілого госпіталізували у важкому стані.

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Як повідомляє місцеве видання Newsroom, посилаючись на інформацію поліції, інцидент стався 30 вересня близько 02:30, в районі будинку №192 по вулиці Клочківській - біля нічного клубу «Місто». Збитому машиною пішоходу приблизно 25 років.

Правоохоронці встановлюють особу пішохода та водія. Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 КК України (порушення ПДР).

Раніше повідомлялося, що в Харкові увечері 29 вересня невідомий автомобіль збив на смерть жінку-пішохода, водій авто з місця ДТП зник.