В Харкові водій збив жінку на смерть та зник з місця ДТП

Поліція встановлює особу загиблої та шукає причетного до пригоди водія.

У Харкові увечері 29 вересня невідомий автомобіль збив на смерть жінку-пішохода, водій авто з місця ДТП зник.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області. Повідомляється, що трагедія сталась близько 22.50 біля супермаркету «АТБ» по вулиці Ахсарова. Загинула жінка віком близько 40-45 років.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії, особу загиблої та шукає водія, причетного до ДТП.

Раніше повідомлялось, що у Харкові BMW влетів у маршрутку на зупинці. Шестеро людей постраждали.