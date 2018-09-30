В Харкові водій збив жінку на смерть та зник з місця ДТП
12:13, 30 вересня 2018Інциденти
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Поліція встановлює особу загиблої та шукає причетного до пригоди водія.
В Харкові сталось ще одна смертельна ДТП / фото Ruslan Forostyak
У Харкові увечері 29 вересня невідомий автомобіль збив на смерть жінку-пішохода, водій авто з місця ДТП зник.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області. Повідомляється, що трагедія сталась близько 22.50 біля супермаркету «АТБ» по вулиці Ахсарова. Загинула жінка віком близько 40-45 років.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії, особу загиблої та шукає водія, причетного до ДТП.
Раніше повідомлялось, що у Харкові BMW влетів у маршрутку на зупинці. Шестеро людей постраждали.
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