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В Харкові водій збив жінку на смерть та зник з місця ДТП

12:13, 30 вересня 2018
Інциденти
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В Харкові сталось ще одна смертельна ДТП / фото Ruslan Forostyak

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області. Повідомляється, що трагедія сталась близько 22.50 біля супермаркету «АТБ» по вулиці Ахсарова. Загинула жінка віком близько 40-45 років.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії, особу загиблої та шукає водія, причетного до ДТП.

Раніше повідомлялось, що у Харкові BMW влетів у маршрутку на зупинці. Шестеро людей постраждали.

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Теги: #ДТП#Харків