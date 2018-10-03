У харківському метро п'яний чоловік стрибнув на рейки і залишився без руки

Через інцидент були закриті три станції харківського метрополітену.

На станції метро "Студентська" у Харкові близько 6.45 чоловік стрибнув на рейки.

Як повідомили в прес-службі харківського метрополітену, через інцидент станції Салтівської лінії «Героїв Праці», «Академіка Павлова» і «Студентська» були закриті для пасажирів.

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Після зняття напруги з контактної рейки, працівниками метрополітену чоловік був піднятий на платформу і переданий співробітникам поліції і медикам.

За словами медиків, чоловік застряг між вагонами і впав. У нього ампутована права кисть, повідомляє 057. Також постраждалий отримав черепно-мозкову травму.

Повідомляється, що чоловік був п'яний. Йому 52 роки.

О 7.05 рух на Салтівській лінії було відновлено.

Як повідомляв УНІАН, у харківському метро з'явиться вагон з фотографіями загиблих на Донбасі бійців.