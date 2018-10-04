Столичні рятувальники витягли з Дніпра автомобіль, в якому виявили тіло чоловіка (фото)

Наразі встановленням причини трагедії займаються правоохоронні органи.

Столичні рятувальники витягли з річки Дніпро у районі Дніпровської набережної автомобіль, в якому виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в м.Києві на сторінці у Facebook.

Читайте такожНа Арабатській стрілці під Херсоном під час шторму потонули п`ятеро відпочивальників

Як зазначається, 4 жовтня об 11:38 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що неподалік від вул. Дніпровська набережна, що в Дарницькому районі столиці, у річку Дніпро скотився легковий автомобіль, водій якого не виплив.

На місце події прибуло чергове відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали автомобіль і виявили у ньому тіло загиблого водія 1959 року народження.

Автомобіль знаходився на відстані 25 м від берега та на глибині 6 м.

Наразі встановленням причини трагедії займаються правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня на Житомирщині автомобіль з'їхав у ріку та "втопив" водія.