Кива: Підрив складів у Чернігівській області – це чергова спроба приховати розкрадання

Голова СПУ наголосив, що тільки посилення і неминучість покарання, тотальна реформа військово-силового блоку і повне перезавантаження влади зможе змінити ситуацію.

Підрив складів з боєприпасами в Чернігівській області – це спроба влади приховати чергове шахрайство, вважає голова Соціалістичної партії України Ілля Кива, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Як ми можемо оборонятися, коли постійно вибухають склади з боєприпасами тільки для того, щоб приховати чергове шахрайство!», – написав він на своїй Facebook-сторінці.

На думку І.Киви, винні в підриві знову зможуть уникнути покарання, а винна в цьому нинішня влада.

«Знову горять склади боєприпасів, тільки тепер на Чернігівщині! Можна скільки завгодно звинувачувати в цьому зовнішнього ворога, але настав час подивитися правді в очі. Сватове, Балаклея, Калинівка ... Ічня! Кого покарали? Нашу країну сьогодні розривають на частини і основна причина в нас самих! У нашій беззубій і сліпій владі, в тотальній безкарності і в корупції», – зазначив він.

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Голова СПУ підкреслив, що тільки посилення і неминучість покарання, тотальна реформа військово-силового блоку і повне перезавантаження влади зможе змінити ситуацію.

«Без цього нам не зупинити агресора і не відновити територіальну цілісність країни. ... Хаос з'їдає нашу країну», – підкреслив І.Кива.

Як повідомлялося, в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. Інформація про вибухи надійшла о 3:30 від начальника шостого арсеналу. На місце події вирушила оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу. Проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони біля смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Евакуйовано близько 12 тис. осіб.

За фактами вибухів військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).