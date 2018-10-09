"Вогняний гриб здійнявся в небо!": жителі Ічні озвучили моторошні подробиці НП (відео)

Не всі жителі залишили Ічню. Дехто боїться за своє майно.

Більшість жителів в Ічні Чернігівської області, де почалася пожежа на військовому арсеналі, виїхали в район міста Ніжин.

Вночі людей розбудили сильні удари, все навколо гуло, а над складами Збройних сил підіймалася заграва. Місцеві жителі розповіли "Обозревателю", як в паніці вночі залишали свої будинки.

Житель Ічні Володимир прокинувся о 4 ранку від гуркоту. "Подумав, дощ, гроза. Вийшов на вулицю, а там все гуркоче, удари з боку військової частини чути, потім заграва така. Швидше в хату, підняв усіх, схопили куртки, сіли в машину і рвонули на Ніжин. Дорогою нас трохи не накрив снаряд, буквально за машиною за метрів 20 від нас пішов, такі іскри, як від феєрверку розліталися, шипіння. Ми мчали від нього!" - розповідає він.

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За його словами, приблизно 6-8 влучень снарядів було прямо по дворах. "Я сам не бачив, але телефонували знайомі і говорили, раз 6-8 снаряди вже долітали до хат, вони там прямо і стирчать із землі. Вікна вибиті і в хатах, і в 5-поверхових будинках. Рами прямо повипадали", - зазначив Володимир.

Але не всі жителі залишили Ічню. Дехто боїться за своє майно - як би його не розтягнули мародери. Правда, зараз там вже чергує поліція.

"Старі люди не змогли виїхати, і ті, у кого просто немає машини. Мої батьки літні там залишилися, у машину вони не влізли, і відмовилися їхати, мовляв, ви молоді рятуйтеся, а ми це переживемо. Звичайно, ми переймаємося зараз і за них, і за хату", - каже Володимир.

Зараз його родина перебуває в Ніжині. Вони сидять на вулиці біля ринку. "Дружина пішла в штаб, кажуть, там всіх реєструють і пропонують житло, де можна переночувати і відпочити".

Ще один житель Ічні, Сергій, розповідає, що теж прокинувся о 3.30 ранку від вибухів. "Все навколо тряслося. Ми швидко схопили документи, гроші і в машину. Виїжджали двома машинами, взяли і батьків, і бабусю, і брата з дружиною і тестем. Від'їхали кілометрів 20, як нас накрило вибуховою хвилею. І вогняний гриб піднявся в небо!" - згадав Сергій.

"На заправках в Ніжині панує хаос, люди стоять на дорозі, дуже багато людей в самому Ніжині. Ми заїхали в село Кулаковці, тут у нас родичі, так зупинилися біля них. У соцмережах пишуть, що нібито згоріли два заводи. Але це неправда, хтось сіє паніку. Я дзвонив туди, нічого не згоріло. Снаряди розлітаються, стирчать з асфальту, біля хат", - ділиться побаченим Сергій.