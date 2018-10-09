У Києві закрили станцію метро через повідомлення про замінування
14:19, 09 жовтня 2018Інциденти
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У Києві станцію метро «Житомирська» зачинено для пасажирів через повідомлення про замінування.
Проводиться перевірка станції / УНІАН
У Києві станцію метро «Житомирська» зачинено для пасажирів через повідомлення про замінування.
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Про це у Facebook повідомляє КП «Київський метрополітен».
«Станцію «Житомирська» зачинено для пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 вересня столичні правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування потяга "Київ-Маріуполь", внаслідок чого було евакуйовано понад 700 пасажирів. За результатами перевірки з'ясувалося, що повідомлення було хибним.
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