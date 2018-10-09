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У Києві закрили станцію метро через повідомлення про замінування

14:19, 09 жовтня 2018
Інциденти
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Проводиться перевірка станції / УНІАН

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Про це у Facebook повідомляє КП «Київський метрополітен».

«Станцію «Житомирська» зачинено для пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 вересня столичні правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування потяга "Київ-Маріуполь", внаслідок чого було евакуйовано понад 700 пасажирів. За результатами перевірки з'ясувалося, що повідомлення було хибним.

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Теги: #метро#замінування#Київський метрополітен