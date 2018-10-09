У Києві закрили станцію метро через повідомлення про замінування

У Києві станцію метро «Житомирська» зачинено для пасажирів через повідомлення про замінування.

У Києві станцію метро «Житомирська» зачинено для пасажирів через повідомлення про замінування. Читайте такожУ Києві зіткнулися два новеньких трамваї (фото) Про це у Facebook повідомляє КП «Київський метрополітен». «Станцію «Житомирська» зачинено для пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка», - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 28 вересня столичні правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування потяга "Київ-Маріуполь", внаслідок чого було евакуйовано понад 700 пасажирів. За результатами перевірки з'ясувалося, що повідомлення було хибним.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter