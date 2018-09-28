З потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали понад 700 осіб через загрозу вибуху

Проводиться ретельна перевірка потяга та прилеглої до нього території

Столичні правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування потяга "Київ-Маріуполь", евакуйовано понад 700 пасажирів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції в місті Києві.

Читайте такожУ центрі Львова через "мінування" евакуювали з ТРЦ майже 5 тисяч осіб (відео)

Зазначається, що о 18:42 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що на Вокзальній площі замінований потяг сполучення "Київ-Маріуполь".

"На місце події негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, вибухотехніки та кінологи. На даний час правоохоронці евакуювали понад 700 пасажирів", - наголошується у дописі.

Інформація про подію зареєстрована у Журналі Єдиного обліку територіального управління поліції.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Оболонський райсуд Києва "замінували" під час дебатів у справі Януковича.