На території арсеналу під Ічнею локалізували 35% пожежі

У той же час, вибухи лунають кожні п’ять хвилин.

Станом на вечір вівторка, 9 жовтня, локалізовано 35% пожежі на території 6-го арсеналу Міністерства оборони України неподалік міста Ічня Чернігівської області.

Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства на сторінці у Facebook.

"За оперативною інформацією локалізовано 35% пожежі. Інтенсивність вибухів складає один вибух на 4-5 хвилин", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, до локалізації та ліквідації пожежі залучено 230 військовослужбовців та 43 одиниці техніки пожежних та інженерних підрозділів ЗСУ (пожежні танки ГПМ-54, пожежні автомобілі, інженерні машини розгородження ІМР-2, безпілотні літальні апарати для аеророзвідки). Солдатів-строковиків евакуювали з місця надзвичайної події.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Жертв і постраждалих внаслідок НП немає.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

За фактами вибухів на складах боєприпасів військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) ККУ, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.