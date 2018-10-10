У центрі Харкова влаштували стрілянину з автомата, одну людину поранено

Обставини інциденту з’ясовує поліція, у місті введено оперативний план «Сирена».

На вулиці Клочківській у Харкові невідомі влаштували стрілянину, в результаті інциденту одна людина дістала поранення.

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Про це у Facebook повідомляє «UA: Харків». Інформацію про стрілянину поряд зі спортклубом Yod журналістам підтвердив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех.

«Одна людина отримала поранення, зараз в четвертій лікарні знаходиться. З автомата стріляли, автомат на місці. Виїхала слідчо-оперативна група», - зазначив Бех, додавши, що це попередня інформація.

Обставини інциденту з’ясовує поліція. Введено оперативний план «Сирена».

Раніше повідомлялось, що у Харкові поліція затримала двох юнаків, які стріляли в лісопосадці зі стартової та пневматичної зброї.