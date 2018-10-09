У Харкові підлітки влаштували стрілянину

Хлопцям загрожує до 4 років позбавлення волі.

У Харкові поліція затримала двох юнаків, які стріляли в лісопосадці зі стартової та пневматичної зброї.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформація про те, що в лісопосадці на вулиці Героїв Праці чути постріли надійшла до Київського відділу поліції 7 жовтня близько 20.25.

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Зазначається, що на місці події поліцейські виявили двох юнаків віком 16-ти та 17-ти років.

«Хлопці, розважаючись, стріляли в лісопосадці зі стартової та пневматичної зброї», - йдеться у повідомленні.

Співробітники слідчо-оперативної групи вилучили у них стартовий та пневматичний пістолет, 34 невикористаних та 14 використаних набоїв, колбу з металевими кульками, два шокери та три газових балончики.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Хлопцям загрожує до 4 років позбавлення волі.

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