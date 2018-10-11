Поліція у Львові закрила мережу порностудій

У двох "офісах" правоохоронці виявили шістьох дівчат, студенток місцевих вишів, які в якості веб-моделей безпосередньо займалися розповсюдженням продукції порнографічного характеру.

Працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, та слідчого управління ГУ Нацполіції у Львівській області 9 жовтня припинили діяльність мережі порностудій, яка працювала у Львові.

Про це повідомляє Нацполіція області.

Правоохоронці встановили особи зловмисників, причетних до організації злочинного бізнесу. Ними виявилися четверо місцевих жителів віком від 22 до 24 років. Під час обшуків, які проводилися одночасно за шістьма адресами, було вилучено комп'ютерну техніку, веб-камери, мобільні телефони, еротичні гардероби, готівкові кошти та банківські картки.

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У двох "офісах" правоохоронці виявили шістьох дівчат, студенток місцевих вишів, які в якості веб-моделей безпосередньо займалися розповсюдженням продукції порнографічного характеру.

"Між організаторами мережі були чітко розподілені функції. Один з них займався організаційними, господарськими та фінансовими питаннями, адмініструванням діяльності студій. Другий - підбирав персонал, консультував дівчат, вів бухгалтерський облік. Ще двоє стежили за справністю обладнання, підшукували кадри в соціальних мережах, вчили розміщувати відеоматеріали на спеціальних сайтах в Інтернеті", - повідомили в поліції.

Трьох організаторів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання для них запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.