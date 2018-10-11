На Львівщині начальника митного посту "Рава-Руська" затримали за хабарництво

За даними прокуратури, посадова особа вимагала хабар за нестворення перешкод при розмитненні товарів.

На Львівщині затримано за хабарництво начальника митного посту «Рава-Руська».

Як повідомили у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та слідчими Національної поліції України під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні викрито в систематичному одержанні неправомірної вигоди начальника митного посту «Рава-Руська» Львівської митниці Державної фіскальної служби.

Як зазначається у повідомленні, посадовець, діючи за попередньою змовою з посередником, вимагав від особи, яка здійснювала переміщення товарів через зазначений пункт пропуску неправомірну вигоду за нестворення перешкод при розмитненні товарів.

Читайте такожВ аеропорту "Бориспіль" затримали чиновника, підозрюваного у привласненні двох мільйонів гривень

«10 жовтня під час одержання неправомірної вигоди в сумі 21 тис. грн начальника митного посту «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС та його співучасника затримано, вилучено речові докази. Загалом задокументовано отримання вказаними особами неправомірної вигоди на суму близько 70 тис. грн», - інформують у відомстві.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Прокурорами готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Раніше на Львівщині правоохоронці затримали за одержання неправомірної вигоди у загальній сумі 110 тисяч гривень заступника мера одного з міст області.