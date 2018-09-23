У порту "Чорноморськ" на Одещині загорілося зерно у сховищі

Про кількість зіпсованого зерна не повідомляється.

У морському торговельному порту "Чорноморськ" Одеської області сталося загоряння зерна в сховище.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 22 вересня в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про сильне задимлення в сховище з зерном на території порту.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що в силосі виникло сильне задимлення і відбувається тління зерна пшениці.

Пожежники швидко локалізували пожежу, але повністю ліквідувати тління вдалося тільки вранці 23 вересня.

"Тління зерна було ліквідовано приблизно до 9.30 шляхом відвантаження зерна з силосу по конвеєрній стрічці та проливку", - йдеться в повідомленні.

Загалом до ліквідації пожежі від ГУ ДСНС України в Одеській області залучалось 5 одиниць пожарноспасательной техніки та 14 осіб особового складу.

Про кількість зіпсованого зерна не повідомляється.