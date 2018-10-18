Він іде вбивати: з'явилося відео з керченським стрільцем за кілька хвилин до трагедії в коледжі

Показано останні кроки керченського стрільця Рослякова перед входом до коледжу.

З'явилося відео, як керченський стрілець Влад Росляков йде територією коледжу до запасного входу.

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Потім він підніметься на другий поверх, переодягнеться в туалеті і піде вбивати, публікує ролик Телеграм-канал Mash.

"Останні метри перед входом, останні хвилини перед бійнею. Перед коледжем нікого немає - всі сидять на парах. Тиша", - йдеться в описі до другої частини відеозапису.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За останніми даними, унаслідок події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в збройовому магазині.