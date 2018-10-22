У Керчі поруч із коледжем, в якому Росляков убив 20 людей, стався вибух

На місці НП у Керчі працювало два відділення пожежної служби.

Вибух газоповітряної суміші стався в офісі в будівлі поруч з політехнічним коледжем в Керчі.

У результаті в приміщенні сталися руйнування, постраждала жінка, повідомив РІА Новости помічник начальника ГУ МНС по регіону Володимир Іванов.

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"О 12.30 в понеділок в приміщенні офісу на вулиці Войкова, 1-а в Керчі, при заміні газових балонів зірвало клапан, утворилася газоповітряна суміш. Від іскри стався хлопок, повибивало вікна, двері, постраждала жінка, вона госпіталізована", — повідомив він.

В результаті НП сталося загоряння речей і майна. На місці працювало два відділення пожежної служби.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За останніми даними, в результаті події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в магазині. Крім того, в розпорядження ЗМІ надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 патронів. На знімку видно, що він купив картеч 13 жовтня.