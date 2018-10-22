В Криму розгорівся скандал через нове відео з Росляковим

Через кілька годин відео з Росляковим було видалене з усіх ресурсів.

В окупованому Криму звільнили директора телеканалу "Таврида" Миколу Долгачова після запуску в ефір нового відео з Владиславом Росляковим, який влаштував масове вбивство в коледжі Керчі.

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Офіційного підтвердження не оприлюднили, однак сам Долгачов прибрав зі своєї сторінці в Facebook посаду "директор", йдеться у Телеграмі "Кримський канал".

"Після ранкової недільної програми "Вести-Крим. Події тижня" Долгачов через Facebook пояснив показаний матеріал закликом "бути акуратнішими з інформацією", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що відеозапис, на якому Росляков перед початком масового розстрілу вітається з невідомим, 21 жовтня опублікував російський телеканал. На ній видно всі подробиці нападу студента Владислава Рослякова на студентів та викладачів.

Через кілька годин відео було видалено з усіх ресурсів, також були "зачищені" всі посилання на нього.