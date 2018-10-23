У масштабному ДТП в центрі Києва постраждав чоловік Ані Лорак

Автомобіль Мурата Налчаджиоглу постраждав через аварію в центрі Києва.

Чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу став одним із постраждалих у результаті масштабної ДТП в центрі Києва, де кран протаранив 17 автомобілів.

Про це повідомив сам чоловік Ані Лорак, виклавши сторіс в Instagram, на якому видно пошкоджений автомобіль Мурата Налчаджиоглу.

Зазначимо, що незадовго до ДТП на Лесі Українки він публікував відео, на якому звертав увагу на завантаженість доріг.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки відбулося масштабне ДТП. Там підйомний кран без гальм розбив 17 автомобілів. Рух транспорту було повністю перекрито.