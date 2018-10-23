У масштабному ДТП в центрі Києва постраждав чоловік Ані Лорак
16:45, 23 жовтня 2018Інциденти
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Автомобіль Мурата Налчаджиоглу постраждав через аварію в центрі Києва.
Чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу став одним із постраждалих у результаті масштабної ДТП в центрі Києва, де кран протаранив 17 автомобілів.
Про це повідомив сам чоловік Ані Лорак, виклавши сторіс в Instagram, на якому видно пошкоджений автомобіль Мурата Налчаджиоглу.
Зазначимо, що незадовго до ДТП на Лесі Українки він публікував відео, на якому звертав увагу на завантаженість доріг.
instagram.com/muratnalca
Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки відбулося масштабне ДТП. Там підйомний кран без гальм розбив 17 автомобілів. Рух транспорту було повністю перекрито.
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