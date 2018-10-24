У Радбезі РФ назвали причину масового вбивства в коледжі Керчі

Трагедія в Керчі стала не першим випадком нападу учнів на своїх однолітків.

Причиною масової бійні в керченському політехнічному коледжі стали недоліки у навчально-виховній роботі з молоддю.

Про це заявив секретар Радбезу Росії Микола Патрушев, передає РІА Новости.

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"Хотів би звернути увагу на підвищення якості попереджувально-профілактичної роботи з молоддю, забезпечення безпеки освітніх установ. Показовою з точки зору неефективної організації цієї роботи стала трагедія, що сталася минулого тижня", — заявив він.

Він нагадав, що трагедія в Керчі стала не першим випадком нападу учнів на своїх однолітків. "Враховуючи ці факти, необхідно провести ретельний аналіз умов та обставин, які сприяють вчиненню таких злочинів, пов'язаних із загибеллю ні в чому не винних людей, тим більше дітей", — резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За останніми даними, в результаті події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в магазині. Крім того, в розпорядження ЗМІ надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 патронів. На знімку видно, що він купив картеч 13 жовтня.