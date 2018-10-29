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Матері, яка втопила двох маленьких дітей у Києві, "примарився кінець світу" (відео)

13:47, 29 жовтня 2018
Інциденти
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У Києві жінка втопила в озері 6-річну доньку та 5-річного сина. Батько шукав дітей, аж поки його колишня дружина, вихователька дитячого садочка, в усьому не зізналась.

Дані зі світлинами зниклих розіслали не лише київським копам. За добу жінку знайшли за півтори сотні кілометрів. Без дітей, йдеться в сюжеті ТСН.

"Її було затримано нарядом патрульної поліції поблизу міста Чернігів, куди вона йшла пішки в неадекватному стані", - розповідають у поліції.

Поліцейські доправили жінку до відділку і у присутності лікарів допитали. Вона розповіла, що напередодні діти буцімто хотіли покупатись у озері. Тут їх і виявили, але без шансів на порятунок. 

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Сама підозрювана у вбивстві власних дітей слідчим розповіла, що прокинулась вранці - і їй примарився кінець світу. Вона видалила дані із соціальних мереж і телефона. Мобільний викинула у вікно. Вдягнула дітей і пішла з ними на вулицю. Востаннє її з малечею бачили біля піцерії. У закладі кажуть, запам'ятали родину через яскравий одяг. Але нічого дивного у поведінці мами не помітили.

Напередодні підозрювану допитували і возили до лікарів, аби ті визначили її психічний стан та осудність. Жінці оголошено підозру в умисному вбивстві.

"Після розлучення перебувала в депресивному стані, була замкнутою в собі", - констатують медики.

Вже сьогодні суд вирішить, чи заарештують жінку, поки триватиме розслідування загибелі її дітей. Після завершення слідства жінку можуть ув'язнити довічно.

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Теги: #діти#Київ#вбивство#тіла