На Львівщині чоловік погрожував підірвати себе та свою сім'ю разом з будинком (відео)

У жовтні цього року чоловік вже був засуджений за хуліганство до чотирьох років позбавлення волі з відтермінуванням на два роки.

В одному із сіл Пустомитівського району на Львівщині раніше судимий чоловік погрожував підірвати житловий приватний будинок, в якому перебувала його дружина та її родина.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщині, чоловік вже був раніше судимий. У жовтні цього року він був засуджений за хуліганство до чотирьох років позбавлення волі з відтермінуванням на два роки.

«Чоловік не йшов на жодні перемовини та погрожував підірвати будинок. У дію було введено спецоперацію «Грім», спецпризначенці взяли штурмом будинок. Зловмисника затримано. Постраждалих немає. На місці працює слідчо-оперативна група, гранату РГД-5 вилучено», – зазначив очільник поліції Львівщини генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

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Зазначається, що під час обшуків у будинку було знайдено наркотики та предмет, схожий на пістолет з набоями.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України, ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня на Львівщині п'яний чоловік підірвав гранатою міський фонтан.