На Київщині п'яні підлітки на смерть забили пенсіонера через собаку

На Київщині підлітки позбавили пенсіонера життя через пса.

У селі Руда Сквирського району Київської області двоє учнів місцевого професійного училища (16 та 17 років) до смерті забили пенсіонера.

68-річний чоловік помер в реанімаційному відділенні лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

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"На вулицю вибіг собака та почав гавкати на двох хлопців, які проходили повз двору. Вони були напідпитку. Господар подвір’я вийшов на крики. Почалася перепалка, в результаті якої чоловік похилого віку опинився на землі. Підігріті спиртним підлітки почали завдавати ударів ногами по голові", - йдеться у повідомленні.

Наразі обидва учні перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 жовтня в Києві на Борщагівці сталося вбивство. В ході конфлікту чоловік зарізав свого опонента.