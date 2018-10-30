Через масштабну ДТП у Києві в сторону Шулявки утворився затор
16:00, 30 жовтня 2018Інциденти
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Машини розкидало по всьому проспекту.
На проспекті Перемоги у Києві сталася масштабна ДТП / фото dtp.kiev.ua
На проспекті Перемоги у Києві біля столичного зоопарку зіткнулося одразу п'ять автомобілей.
Як повідомили у спільноті dtp.kiev.ua, автівки розкидало у різні боки, про постраждалих нічого невідомо.
фото dtp.kiev.ua
"Біля зоопарку зіткнулося близько 5 автомобілів. Про постраждалих нічого не відомо. Машини розкидало по всьому проспекту. Патрульна поліція працює на місці. Вже утворюється затор", - йдеться у повідомленні.
За даними сервісу Google Maps, починаючи від Бессарабської площі, рух бульваром Шевченка та проспектом Перемоги ускладнено.
фото dtp.kiev.ua
Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки сталася масштабна ДТП. Автокран протаранив близько 17 автомобілів.
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