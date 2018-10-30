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Через масштабну ДТП у Києві в сторону Шулявки утворився затор

16:00, 30 жовтня 2018
Інциденти
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На проспекті Перемоги у Києві сталася масштабна ДТП / фото dtp.kiev.ua

Як повідомили у спільноті dtp.kiev.ua, автівки розкидало у різні боки, про постраждалих нічого невідомо.

фото dtp.kiev.ua

"Біля зоопарку зіткнулося близько 5 автомобілів. Про постраждалих нічого не відомо. Машини розкидало по всьому проспекту. Патрульна поліція працює на місці. Вже утворюється затор", - йдеться у повідомленні.

За даними сервісу Google Maps, починаючи від Бессарабської площі, рух бульваром Шевченка та проспектом Перемоги ускладнено.

фото dtp.kiev.ua

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки сталася масштабна ДТП. Автокран протаранив близько 17 автомобілів.

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Теги: #Київ#ДТП#затори