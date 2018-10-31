Мешканці "будинків Войцеховського" у Києві перекрили вулицю через відключення електроенергії (відео)

Раніше ДТЕК відключив від електропостачання два так званих «будинки Войцеховського» в Києві.

У Києві ввечері 30 жовтня понад 150 осіб перекрили Харківське шосе на перетині з вулицею Привокзальною.

В результаті утворився затор в обидві сторони, повідомляється на сторінці спільноти "Типмчный Киев" у Facebook.

"Стало відомо, що це жителі Мегасіті. Забудова виявилася незаконною і людям відключили світло, воду, каналізацію повністю і т. д. Люди страйкують", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві з сьогоднішнього дня відключені від електропостачання два так званих «будинки Войцеховського», розташованих за адресами вул. Харківське шосе, 19 і 19-А. Споруди обслуговує ТОВ «Дім-сервіс 19», яке накопичило заборгованість у сумі понад 2 млн грн перед «ДТЕК «Київські електромережі» за вже спожиту електроенергію.

Зазначимо, що це не перший раз, коли жителі цього комплексу перекривають дорогу. Так, 3 серпня 2017 року мешканці «новобудов Войцеховського» перекривали рух транспорту на Харківському шосе через проблеми з електро- і водопостачанням у їхніх помешканнях. У результаті переговорів за участю мешканців, влади та «Київенерго» було досягнуто згоди про відновлення електропостачання проблемних будинків.

Радник Київського міського голови, народний депутат Дмитро Білоцерковець пояснив, що із семи проблемних будинків мікрорайону п'ять не введено в експлуатацію, а два введені "фіктивним способом" через рішення судів до 2014 року.

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За словами Білоцерковця, проблема з цими будинками складається з двох чинників: накопичених багатомільйонних боргів за електрику за комерційним тарифом, через які «Київенерго» розпочала процес відключення енергопостачання, та недобудованої системи електропостачання.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв тоді повідомив, що досягнуто домовленість розв’язати найближчим часом питання щодо реструктуризації боргів за послуги водо- і електропостачання. Представник міської влади підкреслив, що КМДА готова йти назустріч ошуканим мешканцям, але і від них владі потрібна готовність зорганізуватися, співпрацювати та виконувати домовленості.

Довідка УНІАН. 25 жовтня 2016 року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі проти київського забудовника Анатолія Войцеховського. Слідством встановлено, що Войцеховський у співучасті з іншими особами у 2004-2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств, окремі з яких у 2014 році було переоформлено на підставних осіб. За допомогою цих підприємств злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів. Також встановлено непоодинокі фактів повторного продажу квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам. Окремі об’єкти будівництва, що було введено в експлуатацію на підставі підроблених рішень судів, незаконно реєструвалися в Державному реєстрі нерухомого майна. Зокрема, встановлені порушення мали місце під час будівництва ЖК «Перлина Троєщини» на вул. М. Закревського, 42А, БЦ «Домініон де люкс» на вул. Ушинського, 40, ЖК «Мега Сіті» на вул. Харківське шосе, 19 і 19-А, ЖК «Сосновий Бір» (квартал вул. Олевської, Клавдієвської, Бахмацької).