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На столичному Печерську поліція затримала близько 40 осіб у балаклавах та з піротехнікою

15:18, 01 листопада 2018
Інциденти
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У Києві на Печерську поліція затримала близько 40 осіб / фото kyiv.npu.gov.ua

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, молодики намагалися встановити палатки, а на зауваження правоохоронців почали кидати піротехнічні вироби.

"У результаті інциденту постраждало двоє правоохоронців, лікарі надають їм медичну допомогу. На місці для документування події та вилучення речових доказів працює слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усіх учасників, а це – близько 40 осіб, серед яких є неповнолітні, доставили до Печерського управління поліції для з'ясування обставин.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

фото kyiv.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Києві група активістів влаштувала сутичку з поліцією через спроби пронести намет на Майдан незалежності.

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Теги: #Київ#поліція#сутички