На столичному Печерську поліція затримала близько 40 осіб у балаклавах та з піротехнікою
На вулиці Генерала Алмазова правоохоронці виявили групу молодих людей, які при собі мали балаклави, кийки та піротехнічні вироби.
Читайте такожНа Рівненщині 200 бурштинокопачів напали на поліцейських і пошкодили три службові автомобілі
Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, молодики намагалися встановити палатки, а на зауваження правоохоронців почали кидати піротехнічні вироби.
"У результаті інциденту постраждало двоє правоохоронців, лікарі надають їм медичну допомогу. На місці для документування події та вилучення речових доказів працює слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усіх учасників, а це – близько 40 осіб, серед яких є неповнолітні, доставили до Печерського управління поліції для з'ясування обставин.
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Києві група активістів влаштувала сутичку з поліцією через спроби пронести намет на Майдан незалежності.