На Рівненщині згорів дизельний тепловоз (фото, відео)

Внаслідок пожежі пошкоджено тепловоз і вагон потяга.

У Рівненській області сьогодні, 1 листопада, рятувальники ліквідували пожежу у дизельному потязі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України у Рівненській області, пожежа виникла в дизельному потязі сполученням «Удрицьк – Сарни – Здолбунів» на станції Моквин.

Читайте такожУ Чернівцях вночі згоріла маршрутка (фото, відео)

Зазначається, що інформація про надзвичайну подію надійшла до рятувальників о 13:25.

До ліквідації пожежі було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 16 рятувальників, а також пожежний потяг «Укрзалізниці». Повністю пожежу вдалося загасити о 14:30.

Внаслідок пожежі пошкоджено тепловоз і вагон потяга.

«Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються», - зазначається у повідомленні.