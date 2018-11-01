У Києві "замінували" два вокзали, проходить евакуація

Евакуювали близько 2000 пасажирів та 200 персоналу Південного вокзалу, а також перекрили підземні переходи.

У Києві через повідомлення про замінування на залізничному вокзалі евакуювали близько 2000 пасажирів та 200 персоналу, а також перекрили підземні переходи.

Про це повідомляє "Еспресо". Як зазначається, евакуацію проводять з обох боків Південної та Центральної частини вокзалу.

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"Зателефонував невідомий на лінію 102 та повідомив про замінування залізничного вокзалу. На місце прибули вибухотехнічна служба, кінологи, пожежники, медики. Проводять евакуацію. Метро відкрите. Посадка пасажирів триває", - йдеться у повідомленні.

Речник поліції Києва Оксана Блищик у коментарі ТСН.ua повідомила, що окрім залізничного вокзалу поліція наразі здійснює перевірку щодо повідомлення про замінування столичного автовокзалу.

"Надійшло повідомлення про замінування і автовокзалу, і залізничного. Йде перевірка", - розповіла вона.

Раніше у Львові через загрозу вибуху з вокзалу евакуювали близько 800 осіб.