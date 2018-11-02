У Києві зачиняли на вхід і вихід станцію метро "Майдан Незалежності"

Всі вхідні двері до станції були перекриті.

У Києві зі станції метрополітену «Майдан Незалежності» евакуювали людей.

На питання кореспондента УНІАН працівник метро відповів, що найшло повідомлення про замінування.

Станцію зачиняли вхід та вихід пасажирів.

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Тим людям, які встигли зайти у вестибюль станції, і які ще не спустились на перон, теж озвучували прохання залишити станцію та піти до найближчого метро «Хрещатик».

На станції метро "Хрещатик" оголошували, що станцію "Майдан Незалежності" закрито через технічні причини, поїзди слідують без зупинки на станції.

Також повідомлялося, що пересадочний вузол "Майдан Незалежності" - "Хрещатик" не працював.

Стан на 20:00 станцію "Майдан Незалежності " та пересадку на станцію "Хрещатик" відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.