Російські силовики в окупованому Криму після обшуку затримали кримськотатарську родину

За даними правозахисної групи, рідні Аблямітовых телефонували на гарячу лінію ФСБ, щоб повідомити про зникнення і їхню заяву нібито було прийнято, проте в самій ФСБ заявили, що вказані люди не надходили і таких даних силовики не мають.

В смт. Азовське, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму в будинку Халіла Аблямітова російські силовики провели обшук.

Про це йдеться в повідомленні правозахисної групи "Кримська солідарність".

Повідомляється, що інформація про обшук почала надходити близько 7 ранку 8 листопада. За даними правозахисної групи серед силовиків було 11 осіб у масках, на формі у них бачили нашивки ОМОНу.

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Так, в будинку, який обшукували, проживає п'ятеро осіб, включаючи півторарічну дитину. Під час обшуку літньому батькові стало погано, йому викликали швидку.

По завершенні обшуку, сина господаря будинку, Абляліма Аблямітова і його дружину, Айджан, силовики відвезли в невідомому напрямку. Вдома залишилася їхня маленький дитина. За даними правозахисної групи, рідні Аблямітовых телефонували на гарячу лінію ФСБ, щоб повідомити про зникнення і їхню заяву нібито було прийнято, проте в самій ФСБ заявили, що вказані люди не надходили і таких даних силовики не мають.

Раніше в окупованому Криму закрили справу проти кримського татарина через пост у соцмережі.