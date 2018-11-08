У Дніпрі матір знайшла повішеним свого 11-річного сина, дитина в реанімації

Станом на 10 ранку стан дитини оцінювався як важкий.

У Дніпрі в житловому будинку на Новозаводському провулку повісилась 11-річна дитина. Матір хлопчика знайшла його з петлею на шиї і одразу ж викликала медиків.

Читайте такожНа Рівненщині священик УПЦ КП повісився у сараї

Як повідомляє «Информатор» швидка реакція жінки та дії медиків дозволили врятувати дитину. За її життя всю ніч боролися лікарі. Станом на 10 ранку стан дитини оцінювався як важкий, вона знаходиться в реанімації.

Що змусило дитину вчинити суїцид – невідомо. За попередньою інформацією від правоохоронців, хлопчик не залишив жодних передсмертних записок і нікому не казав про свої наміри.

Ситуацію взяли під контроль поліцейські ювенальної превенції, деталі та обставини інциденту з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі дівчина-підліток побила школярку на очах інших і змусила її стати на коліна.