На трасі під Миколаєвом знайшли відрізану людську голову

Тканини на відрізаній голові у стані глибокого ступеню розкладання.

8 листопада на узбіччі біля траси «Миколаїв-Ульянівка» була виявлена відрізана людська голова.

Про це повідомляють «Новини-N», посилаючись на джерело в прокуратурі. Страшну знахідку випадково виявив у кущах біля узбіччя водій вантажівки, який зупинився біля естакади через дрібну несправність автомобіля. Водій одразу ж зателефонував у поліцію.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група Новоодеського райвідділу поліції і судово-медичний експерт із Вознесенська.

Тканини на відрізаній голові у стані глибокого ступеня розкладання на думку експерта, смерть настала більше трьох місяців тому. Навіть стать жертви визначити складно. За деякими ознаками можна припустити, що це була жінка. При ретельному огляді прилеглої території тулуб і кінцівки не були знайдені.

Після огляду місця події та складання протоколу голова була відправлена в бюро судмедекспертизи для більш ретельного дослідження.

Новоодеським райвідділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст 115 КК України — «умисне вбивство».