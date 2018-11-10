На Херсонщині контрактник продавав набої та вибухівку (фото)

Правоохоронці затримали контрактника після збуту п'яти кілограмів пластиду і близько двохсот патронів різного калібру.

Контрактник однієї з військових частин, яка дислокується в Херсонській області, незаконно збував боєприпаси та вибухівку.

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Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України в Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець незаконно зберігав вибухівку та боєприпаси для продажу. Схованку із засобами ураження зловмисник влаштував у лісосмузі поблизу території військової частини.

Правоохоронці затримали контрактника після збуту п'яти кілограмів пластиду і близько двохсот патронів різного калібру.

Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилася спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.